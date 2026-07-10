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"Unsere Kurve" gegen Klopp: "Weiterer Kniefall vor dem Kapital"

"Unsere Kurve" gegen Red-Bull-Personalie:Fanbündnis zu Klopp: "Weiterer Kniefall vor dem Kapital"

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Das Fanbündnis "Unsere Kurve" sieht die Personalie Jürgen Klopp aufgrund der Nähe zum Red Bull-Konzern kritisch. Es wäre ein "weiterer Kniefall vor dem Kapital", so ein Sprecher.

Jürgen Klopp

Jürgen Klopp ist in Gesprächen mit dem DFB über seine Installation als neuer Bundestrainer. Die Fanorganisation "Unsere Kurve" kritisiert die Personalie.

Quelle: Imago

Das Fanbündnis "Unsere Kurve" sieht die Personalie Jürgen Klopp aufgrund der Nähe des Wunsch-Bundestrainers zu Red Bull durchaus kritisch. Sollte sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) "auf den kolportierten Deal" mit dem Brausekonzern einlassen, der Klopp angeblich auch im Amt als Werbepartner halten will, wäre dies "ein weiterer Kniefall vor dem Kapital", sagte Sprecher Thomas Kessen.

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"Anstatt die Besonderheiten des deutschen Fußballs als Stärke zu begreifen und auf diesem Fundament nachhaltig Erfolge zu bauen, strebt man nach schnellen Ergebnissen und ist bereit, mit viel Geld und Integrität dafür zu zahlen", ergänzte Kessen mit Blick auf das Werben der DFB-Spitze um Klopp als Nachfolger des nach dem WM-Debakel zurückgetretenen Julian Nagelsmann.

Keine Beurteilung, aber Einschätzung zu Klopp

Als Vertretung der Interessen von Fußballfans und Vereinsmitgliedern erlaube sich "Unsere Kurve" keine Beurteilung "der sportlichen Dimension dieser Personalie", fügte Kessen an. "Sehr wohl sehen wir aber eine Dissonanz rund um die Wahrnehmung der öffentlichen Person Jürgen Klopp."


Wer sich in Mainz und Dortmund bodenständig gab und selbst in Liverpool noch als 'the normal one' vorstellte, der passt nicht zum Feind des Volkssports Fußball - dem RB-Konzern.

Thomas Kessen, Sprecher der Fan-Initiative "Unsere Kurve"

Bevor man Klopp "als vermeintlichen Heilsbringer aufs Podest hebt", wolle "Unsere Kurve" daher "an die Reaktionen und den verspielten Kredit in weiten Teilen insbesondere der Dortmunder Anhängerschaft" erinnern.

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