"Unsere Kurve" gegen Red-Bull-Personalie:Fanbündnis zu Klopp: "Weiterer Kniefall vor dem Kapital"
Das Fanbündnis "Unsere Kurve" sieht die Personalie Jürgen Klopp aufgrund der Nähe zum Red Bull-Konzern kritisch. Es wäre ein "weiterer Kniefall vor dem Kapital", so ein Sprecher.
Das Fanbündnis "Unsere Kurve" sieht die Personalie Jürgen Klopp aufgrund der Nähe des Wunsch-Bundestrainers zu Red Bull durchaus kritisch. Sollte sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) "auf den kolportierten Deal" mit dem Brausekonzern einlassen, der Klopp angeblich auch im Amt als Werbepartner halten will, wäre dies "ein weiterer Kniefall vor dem Kapital", sagte Sprecher Thomas Kessen.
"Anstatt die Besonderheiten des deutschen Fußballs als Stärke zu begreifen und auf diesem Fundament nachhaltig Erfolge zu bauen, strebt man nach schnellen Ergebnissen und ist bereit, mit viel Geld und Integrität dafür zu zahlen", ergänzte Kessen mit Blick auf das Werben der DFB-Spitze um Klopp als Nachfolger des nach dem WM-Debakel zurückgetretenen Julian Nagelsmann.
Keine Beurteilung, aber Einschätzung zu Klopp
Als Vertretung der Interessen von Fußballfans und Vereinsmitgliedern erlaube sich "Unsere Kurve" keine Beurteilung "der sportlichen Dimension dieser Personalie", fügte Kessen an. "Sehr wohl sehen wir aber eine Dissonanz rund um die Wahrnehmung der öffentlichen Person Jürgen Klopp."
Bevor man Klopp "als vermeintlichen Heilsbringer aufs Podest hebt", wolle "Unsere Kurve" daher "an die Reaktionen und den verspielten Kredit in weiten Teilen insbesondere der Dortmunder Anhängerschaft" erinnern.
DFB will Ablöse an Red Bull vermeiden
Klopp hat als "Global Head of Soccer" bei Red Bull noch einen Vertrag bis 2029. Der DFB müsste ihn dort auslösen, ist aber bemüht, ein solches Novum bei der Verpflichtung eines Bundestrainers zu vermeiden.
Ein möglicher Ausweg wäre, Klopp auch im Amt zu erlauben, für den Konzern zu werben. Diese Variante soll bei den Vorgesprächen von allen Parteien favorisiert worden sein.
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Sport:Schland in Sicht!
Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026
sportstudio Fußball-Dokus
Mehr zur WM
Die Partien auf einen Blick:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026
Nach WM-Debakel des DFB:Kramer: Ganzes Land sehnt sich nach Jürgen KloppVideo11:02
Nachrichten | heute journal update:"Er ist derjenige, den sich viele wünschen"Video3:28
Nach frühem WM-Aus der DFB-Elf:Nach WM-Aus: Personalrochaden beim DFBvon Hermann ValkyserVideo2:32
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Rudi Völler bleibt DFB-SportdirektorVideo6:39
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Watzke: Klopp ist "das höchste Regal"Video1:32
Watzke im ZDF-Interview:Wahrscheinlichkeit für Klopp "größer als 50 Prozent"Video17:52
Fußball:Klopp: "Gespräche haben begonnen"Video2:03
Sport | Fußball-WM :Kramer: "Es gibt nicht viel Coolere als Klopp"Video5:49
Nach WM-Blamage:Klopp steht als Nagelsmann-Nachfolger bereitVideo3:15