Update zur Fußball-WM 2026: Das ist heute wichtig

Der WM-Kader steht, die Champions-League-Finals warten und die DFB-Elf spielt live im ZDF: Der Fußball-Sommer nimmt Fahrt auf – und die Highlights beginnen jetzt.

Am 11. Juni beginnt die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Quelle: AFP

Liebe Fußball-Fans,

die Bundesliga-Saison ist bis auf Relegation und DFB-Pokal fast vorbei - aber für euch geht’s jetzt eigentlich erst richtig los. Zwischen DFB-Kaderbekanntgabe, Champions-League-Finals, neuen Sport-Dokus und jeder Menge Vorfreude auf den kommenden Fußball-Sommer stehen uns ein paar ziemlich spannende Wochen bevor. Aber seht selbst:

Der DFB-Kader ist da

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt bei seinem 26er-WM-Kader auf Mut, Potenzial und Überraschungen statt auf reine Sicherheit. Riskant? Vielleicht. Aber genau darin könnte die große Chance dieses Teams liegen. Besonders spannend: Manuel Neuer ist zurück.

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Die WM-Gruppen im Check

Der DFB-Kader ist nominiert - und die WM-Gruppen 2026 stehen bereits fest. Jetzt richtet sich der Blick auf die Analyse: Welche Gruppe ist ein echtes Hammerlos, wo liegen die Stolperfallen und welche Konstellationen spielen Deutschland in die Karten? Hier gibt’s eine Analyse über die spannendsten Gruppen des Turniers im Video.

08.05.2026 | 2:00 min

Fußball-Dokus zum Wegsuchten

Wenn ihr zwischen den Spielen noch mehr Fußball braucht, kein Problem, wir liefern. Das ist unser Highlight diese Woche:

"Mission Sommermärchen - Deutschlands Weg zur WM 2006": Ein Krisengipfel in der Toskana, ein Termin bei der Kanzlerin - der Weg zur Heim-WM 2006 war von extremen Widerständen geprägt. Die dreiteilige ZDF-Doku zeigt, wie das Team um Jürgen Klinsmann damit umging - und sich dagegen behauptete. Wer Nostalgie mag und noch einmal Gänsehaut erleben will, wird hier fündig.

Darauf freuen wir uns bis zur WM:

"World Cup mit Tommi Schmitt" (ab 31. Mai streamen): In dieser Doku kommt Moderator Tommi Schmitt den Nationalspielern Nadiem Amiri, David Raum und Nick Woltemade ziemlich nah und begleitet sie durch die Saison bis zu ihrem Weg in den WM-Kader.

"Kapitän Kimmich" (ab 9. Juni streamen): Joshua Kimmich prägt die Nationalmannschaft wie kaum ein anderer. Die Doku begleitet ihn über Jahre und zeigt sein Leben zwischen Karriere, Familie und dem großen Ziel WM 2026.

3x Live-Fußball im ZDF - noch vor der WM

Bevor am 11. Juni die WM startet, bekommt der europäische Fußball noch einmal seine ganz große Bühne: die Champions-League-Finals.

Den Auftakt machen am 23. Mai die Frauen: Nationalspielerin Jule Brand trifft mit OL Lyonnes auf den FC Barcelona (im ZDF-Livestream ab 17:55, Anstoß 18 Uhr).

Wer holt sich Europas wichtigsten Klubtitel? Das Finale der Champions League der Frauen zwischen dem FC Barcelona und Olympique Lyon live im Stream. Kommentar: Gari Paubandt. 23.05.2026

Eine Woche später steigt bei den Männern das Top-Finale zwischen Paris St. Germain und dem FC Arsenal (30. Mai, live im ZDF ab 17:05 Uhr, Anstoß 18 Uhr). Wer schnappt sich den Henkelpott?

Kann PSG seinen Titel verteidigen? Das Finale der Champions-League-Saison 2025/26: Paris Saint-Germain gegen den FC Arsenal. Anpfiff ist um 18:00 Uhr. Live im Stream! 30.05.2026

Am nächsten Tag wartet schon das nächste Highlight: Die DFB-Elf steht vor dem Abflug in die USA mit dem letzten Testspiel in Mainz auf dem Platz. Deutschland trifft auf Finnland (31. Mai, live im ZDF ab 20:15 Uhr). Was kann Trainer Nagelsmann noch an Erkenntnissen für die "Mission WM 2026" gewinnen?

Findet Bundestrainer Julian Nagelsmann seine erste Elf? Der letzte WM-Test auf deutschem Boden ehe es in die USA geht: Deutschland gegen Finnland - live aus Mainz. 31.05.2026

Drei Spiele der Extraklasse - das solltest du nicht verpassen.

Wusstest du schon …?

Christian Streich wird neuer ZDF-Experte. Der Ex-Freiburg-Coach bringt bei den großen Spielen künftig seine klare Kante, ehrlichen Takes und jede Menge Bundesliga-Erfahrung ins TV - direkt, ungeschönt und nah am Spiel.

Der (Fußball-)Sommer kann also kommen.

Gut Kick von der

ZDFsportstudio-Redaktion

Quelle: ZDF