Fußball-WM: Erste Spieler für WM-Kader stehen fest

Eigentlich wird der WM-Kader der Männer-Nationalmannschaft erst am Nachmittag bekanntgegeben. Doch der DFB hat schon am Morgen einige Spieler auf Instagram präsentiert.

Fährt mit zur WM: Deniz Undav Quelle: imago

Ein Herz für Rudi Völler vom Bundestrainer und eine Liebeserklärung von Lina Kimmich für ihren Ehemann Joshua: Wenige Stunden, bevor Julian Nagelsmann bei einer Pressekonferenz um 13:00 Uhr auf dem DFB-Campus die 26 WM-Fahrer offiziell benennt, stimmt der DFB mit emotionalen Video-Clips bei Instagram auf die WM-Nominierung ein.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet am Donnerstag (21.05.2026) seinen WM-Kader. Mit dabei ist wohl Manuel Neuer. Wer hat sonst noch gute Karten? 20.05.2026 | 1:15 min

Der Kapitän kommt als Erstes

Als erster Spieler einer Serie von zwölf Akteuren, die über die Social-Media-Aktion vorab nicht informiert waren, war der Kapitän dran. Vom kleinen Kicker Joshua Kimmich bis zum Spielführer der DFB-Elf wurden Spielsequenzen gezeigt. Neben lobenden Worten des Bundestrainers stand eine Botschaft seiner Ehefrau im Mittelpunkt.

"Lieber Joshua, alle wissen, dass du ein super Fußballer bist, aber für uns bist du noch viel mehr als das. Du bist mein bester Freund, ein fantastischer Ehemann und ein noch besserer Vater. Wir sind stolz und dankbar, zusammen mit dir eine große Familie bilden zu können. Danke, dass es dich gibt", sagte Lina Kimmich.

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Lob für "Straßenkicker" Undav

Auch Deniz Undav bekam liebende Worte seiner Familie mit auf den WM-Weg - und nach den verbalen Reibereien während der März-Länderspiele ein Lob von Nagelsmann. "Deniz, deine größte Fähigkeit ist es, Straßenkicker zu sein, auf engstem Raum kreative Lösungen in Sekunden zu finden und Torgefahr auszubauen. Du bist ein echter Torjäger", sagte der Bundestrainer über den Angreifer des VfB Stuttgart.

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Würdigung von Völler

Zum Auftakt der Serie sprach Nagelsmann zuvor über Völler, unterlegt mit Bildern aus dem Lebensweg des 66-Jährigen. "Trotz deiner großen Erfolge, die du als Spieler, Trainer, Sportdirektor und Manager hattest, bist du total bodenständig und extrem liebenswert. Du bist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der mir Ruhe gibt", sagte Julian Nagelsmann und formte mit den Händen ein Herz für seinen auch beim XXL-Turnier in Amerika wichtigen Nebenmann.

In einem weiteren Video wurde die Teilnahme von Nico Schlotterbeck im Kader der National-Elf bestätigt.

Quelle: dpa