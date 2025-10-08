  3. Merkliste
Nico Schlotterbeck - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck ist ein deutscher Fußballspieler. Aktuell steht er für Borussia Dortmund auf dem Platz. ZDFheute informiert über Nico Schlotterbeck: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe zu dem Verteidiger in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Nico Schlotterbeck

  1. BVB-Trainer Niko Kovac

    Auftakt zur Champions League:BVB: Kovac muss gegen Juventus improvisieren

    von Patrick Brandenburg
    mit Video
  2. Olimpic Lluis Companys, Barcelonas Lamine Yamal (r) und Dortmunds Ramy Bensebaini kämpfen um den Ball.

    BVB erlebt Debakel in Barcelona:Barcas Traumtrio - eine Klasse für sich

    von Felix Meininghaus
    mit Video
  3. Nico Schlotterbeck fällt nach seiner Knieverletzung wohl ein halbes Jahr aus.

    BVB-Abwehrchef:Schlotterbeck operiert - halbes Jahr Pause

    mit Video
  4. Nico Schlotterbeck (BVB 4) sitzt nach der Niederlage enttäuscht auf dem Spielfeld

    Im Krisenmodus gegen Lille:Stimmung beim BVB auf dem Nullpunkt

    von Felix Meininghaus
    mit Video
  5. Dortmunds Nico Schlotterbeck liegt verletzt auf einer Trage und wird behandelt.

    Keine Fraktur bei BVB-Profi:Entwarnung bei Nico Schlotterbeck

    mit Video
  6. Fußball, Bundesliga, VfB Stuttgart - Borussia Dortmund: v.l. Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Waldemar Anton

    Heimauftakt gegen Celtic:Dortmunds Defizite in der Defensive

    von Patrick Brandenburg
  7. Antonio Rüdiger (l.) und Deutschlands Niclas Füllkrug lachen gemeinsam.

    Vor Achtelfinale gegen Dänemark:Rüdiger und die Fragen der Nation

    von Maik Rosner
  8. Nico Schlotterbeck

    Dortmunder im EM-Aufgebot?:Nagelsmann nominiert offenbar Schlotterbeck

Biografie

Nico Schlotterbeck wurde 1999 in Waiblingen geboren. Sein Durchbruch gelang ihm beim SC Freiburg, seit 2022 spielt er für den BVB. 2022 feierte er sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Schlotterbecks Bruder Keven spielt ebenfalls in der Bundesliga.

