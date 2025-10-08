Nico Schlotterbeck - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Nico Schlotterbeck ist ein deutscher Fußballspieler. Aktuell steht er für Borussia Dortmund auf dem Platz. ZDFheute informiert über Nico Schlotterbeck: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe zu dem Verteidiger in der Übersicht.

Biografie

Nico Schlotterbeck wurde 1999 in Waiblingen geboren. Sein Durchbruch gelang ihm beim SC Freiburg, seit 2022 spielt er für den BVB. 2022 feierte er sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Schlotterbecks Bruder Keven spielt ebenfalls in der Bundesliga.