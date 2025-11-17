Vor Quali-Showdown gegen die Slowakei: Kimmich zurück im Kader

Vor Quali-Showdown gegen die Slowakei:Kapitän Kimmich ist zurück im DFB-Kader
Zum entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei kehrt Joshua Kimmich in den DFB-Kader zurück. Ein Startelf-Einsatz ist aber offen.
Kapitän Joshua Kimmich kehrt für das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei in den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der Münchner steht nach seiner Kapselverletzung im Sprunggelenk für die Begegnung am Montagabend (20:45 Uhr/ZDF) in Leipzig mit der Rückennummer 6 im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Auch Schlotterbeck und Adeyemi wieder dabei
Kimmich hatte die Verletzung in der vergangenen Woche beim Training in Wolfsburg erlitten und das Qualispiel in Luxemburg (2:0) verpasst. Nagelsmann hatte sich schon vor dem Abschlusstraining am Sonntag optimistisch gezeigt.
Ob Kimmich auch in der Startelf steht, ist aber noch offen. Außer Kimmich kehren auch Nico Schlotterbeck nach seiner Fußverletzung und Karim Adeyemi nach seiner Gelbsperre ins Aufgebot des viermaligen Weltmeisters zurück.
Remis reicht der DFB-Elf für die Quali
Said El Mala war bereits am Samstag zur U21-Auswahl gereist. Noah Atubolu steht wie schon in Luxemburg als vierter Torhüter nicht im Kader.
Der DFB-Auswahl genügt gegen die Slowakei ein Unentschieden, um sich für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren. Das Hinspiel in Bratislava im September ging allerdings mit 0:2 verloren.
