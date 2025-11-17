  3. Merkliste
Vor Quali-Showdown gegen die Slowakei: Kimmich zurück im Kader

|

Zum entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei kehrt Joshua Kimmich in den DFB-Kader zurück. Ein Startelf-Einsatz ist aber offen.

Joshua Kimmich (Deutschland)

Joshua Kimmich kehrt zum entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei in den Kader der deutschen Nationalmannschaft zurück.

Quelle: Imago

Kapitän Joshua Kimmich kehrt für das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei in den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der Münchner steht nach seiner Kapselverletzung im Sprunggelenk für die Begegnung am Montagabend (20:45 Uhr/ZDF) in Leipzig mit der Rückennummer 6 im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Auch Schlotterbeck und Adeyemi wieder dabei

Kimmich hatte die Verletzung in der vergangenen Woche beim Training in Wolfsburg erlitten und das Qualispiel in Luxemburg (2:0) verpasst. Nagelsmann hatte sich schon vor dem Abschlusstraining am Sonntag optimistisch gezeigt.

Wer Joshua kennt, weiß, dass er ungern Nein zu diesem Spiel sagt. Daher gehe ich davon aus, dass er spielen kann.

Bundestrainer Julian Nagelsmann

Ob Kimmich auch in der Startelf steht, ist aber noch offen. Außer Kimmich kehren auch Nico Schlotterbeck nach seiner Fußverletzung und Karim Adeyemi nach seiner Gelbsperre ins Aufgebot des viermaligen Weltmeisters zurück.

Remis reicht der DFB-Elf für die Quali

Said El Mala war bereits am Samstag zur U21-Auswahl gereist. Noah Atubolu steht wie schon in Luxemburg als vierter Torhüter nicht im Kader.

Deutsche Nationalmannschaft in Luxemburg am 14.11.25

Nach dem wenig überzeugenden Auftritt beim 2:0-Sieg gegen Luxemburg gibt es Redebedarf beim DFB-Team. Gegen die Slowakei steht viel auf dem Spiel.

16.11.2025 | 2:06 min

Der DFB-Auswahl genügt gegen die Slowakei ein Unentschieden, um sich für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren. Das Hinspiel in Bratislava im September ging allerdings mit 0:2 verloren.

Sport | sportstudio live
:Deutschland - Slowakei

Duell um den Gruppensieg: Kann sich die DFB-Elf gegen die Slowakei für das 0:2 rehabilitieren? Live im Stream aus Leipzig. Anstoß 20.45 Uhr. Kommentator: Oliver Schmidt.
Flaggen Deutschland - Slowakei
Livestream
Quelle: SID
