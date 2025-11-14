WM 2026: Die Torwartfrage - Nagelsmann nervendes Thema

Die Torwartfrage hatte sich in Fußball-Deutschland jahrzehntelang nicht gestellt. Nun ploppt sie bei der DFB-Elf auf - und der Bundestrainer ist genervt.

Wie geht's weiter mit Marc André ter Stegen? Ein Problem, über das Bundestrainer Julian Nagelsmann öffentlich nicht gern sprcht. Quelle: Imago / Marco Steinbrenner / DeFodi Images

Wann immer Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt auf die Situation im deutschen Tor angesprochen wurde, sprach er in sarkastischem Ton vom "vieldiskutierten Torwart-Thema" - das sollte bedeuten: Diskutiert wird nur in der Öffentlichkeit, nicht intern.

Im Juni sah alles nach ter Stegen aus

Doch so ganz scheint das nicht zu stimmen. Nagelsmann wird das Thema jedenfalls so schnell nicht los. Die Frage nach seinem WM-Keeper wird wohl ihn bis weit ins Turnierjahr verfolgen.

Dabei schien noch im Juni - ein Jahr vor der WM in den USA, in Mexiko und Kanada - alles klar: Marc-André ter Stegen spielte im Final Four der Nations League gegen Portugal und Frankreich, er spielte gut - und niemand bezweifelte, dass der Nachfolger von Manuel Neuer auch zwölf Monate später im Kasten stehen würde.

Doch dann geriet ter Stegen beim FC Barcelona aufs Abstellgleis und musste ein weiteres Mal am Rücken operiert werden. Obwohl ihn Oliver Baumann seither - und wie nach ter Stegens Patellasehnenriss im Herbst 2024 - ordentlich vertritt, wollen die Rufe nach einem Comeback von Neuer nicht verstummen.

Berater: Neuer wäre zu Comeback bereit

Daran änderte auch ter Stegens Rückkehr ins Training oder Neuers Aussage nichts, er habe sich "bewusst" dafür entschieden, "nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen" - und diese Entscheidung sei selbstverständlich "endgültig".

Doch verriet Manuel Neuers Berater Thomas Kroth, sein Klient würde sicher nicht ablehnen, wenn er im Notfall gefragt würde, ob er für die WM nicht doch noch einmal das Adlertrikot überstreifen könne.

sportstudio-Gast Hermann Gerland : Rat an Nagelsmann: Manuel Neuer zurückholen Als langjähriger Assistent berühmter Bayern-Trainer wirbt Hermann Gerland nun für die Rückkehr von Manuel Neuer ins Nationalteam - und gibt Augsburg-Coach Sandro Wagner einen Tipp. von Andreas Morbach mit Video

Genau das ist jetzt angeblich passiert. DFB-Sportdirektor Rudi Völler soll bei Neuer laut "Sport Bild" nachgehakt haben, ob er sich ein Comeback vorstellen könne - sofern ter Stegen nicht als Stammspieler zurückkehre. Innerhalb des Verbandes soll es Stimmen geben, die Nagelsmann von der Rückholaktion überzeugen wollen.

Nagelsmann: ter Stegen Nummer 1, wenn Spielpraxis vorhanden

Öffentlich wiegelte der Bundestrainer ab. Am liebsten verweist er bei der Debatte auf seinen Torwarttrainer Andreas Kronenberg ("Fragt Krone!"), der aber dazu nichts sagt.

Ansonsten hält Nagelsmann daran fest: Sollte es bei ter Stegen mit der nötigen Spielpraxis bis zur WM klappen, "dann werden wir den Plan so weiter verfolgen, wie wir ihn mal auserkoren haben".

Neuer: Topklub keine Bedingung für ter Stegen

Berechtigte Zweifel bleiben. In Barcelona wird ter Stegen nach allem menschlichen Ermessen nicht mehr spielen. Und ein Wechsel ein halbes Jahr vor dem Turnier, das weiß auch Nagelsmann, ist riskant. "Ich glaube, das Wintertransferfenster ist nie super einfach", sagte er.

Deshalb hat er die Hürde für ter Stegens Wiedereinstieg etwas niedriger gebaut. "Ich stelle nicht die Bedingung, dass er in einem Topklub spielen muss", sagte er. Was ein "Topklub" sei, sei ja ohnehin "Auslegungssache".

