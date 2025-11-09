Aktuelles Sportstudio: David Raum zu Umbrüchen bei RB und DFB

Der Linksverteidiger gehört zur raren Spezies der Mentalitätsspieler. Im ZDF sportstudio spricht er über Teamgeist, die Umbrüche bei RB und DFB - und seine Zukunft.

Sehen Sie hier das aktuelle sportstudio vom 8. November 2025. 08.11.2025 | 82:24 min

David Raum fällt auf - als energetischer Fußballer auf dem Rasen ebenso wie als echte Type. Der Mann mit den Dutzenden Tattoos auf dem ganzen Körper hat seine Extrovertiertheit und authentische Emotionalität zum Markenzeichen gemacht und kann mit seiner Energie inzwischen eine ganze Mannschaft mittragen.

Uneitel sagte der Nationalspieler am Samstagabend im "aktuellen sportstudio" im ZDF: "Ich bin nicht der größte Zauberer mit dem Ball, probiere, dem Team mit meiner Physis und Mentalität zu helfen."

Ich glaube fest daran, dass Teamgeist alles schlagen kann - auch Qualität. „ David Raum, Fußballspieler

Bei RB Leipzig macht der 27-jährige gebürtige Nürnberger gerade vor, wie man nach dem kollektiven Kollaps in der Vorsaison einen neuen Geist etabliert.

Der VfB Stuttgart zeigte bei RB Leipzig eine gute Leistung, brachte sich durch ein Eigentor und einen Torwartpatzer aber selbst ins Hintertreffen. Leipzig sagte danke und gewann 3:1. 03.11.2025 | 9:39 min

Raum will negative Grundstimmung umkehren

"Es lag nicht an einzelnen Personen, es lag insgesamt an der Kommunikation, das hat hier und da nicht funktioniert, auch leider nicht harmoniert. Stück für Stück hat sich in der Kabine die Stimmung verändert, viele Spieler waren unzufrieden", berichtete Raum im Gespräch mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein.

Doch er trat an, diese negative Grundstimmung wieder umzukehren.

Ich habe mich mit in die Verantwortung genommen, nicht abzuhauen und zu flüchten, sondern den Bock umzustoßen. „ David Raum, Fußballspieler

"Ich bin gerade sehr happy mit der Dynamik und stolz auf die Stimmung im Team", betonte er.

Nationalspieler David Raum über seine Rolle bei RB Leipzig und in der Nationalmannschaft, wo er auf Einsatzzeiten hofft. 07.10.2025 | 1:36 min

"Als Kapitän lege ich eine Schippe mehr drauf"

Vor seiner vierten Saison beim Red-Bull-Klub bestimmte ihn Trainer Ole Werner zum Kapitän, was Raum weiter beflügelte. "Ich habe mich in Leipzig dahin entwickelt, dass ich dem Team auch neben dem Platz helfen kann", beschreibt er. Nun will er das Vertrauen zurückzahlen.

Deswegen lege ich noch eine kleine Schippe mehr drauf, übernehme noch bisschen mehr Verantwortung und schaue, dass der Laden läuft. „ David Raum, Fußballspieler

Ein solcher "emotional leader", wie Bundestrainer Julian Nagelsmann das formuliert, ist auch in der Nationalmannschaft gefragt, was Raums Stellenwert spürbar erhöht hat.

RB Leipzig bescherte dem FC Augsburg einen schwarzen Samstag. Der FCA spielte zunächst zwar munter mit, leistete sich aber in der Defensive einige Schnitzer, die RB eiskalt nutzte: 6:0. 27.10.2025 | 6:49 min

"Es gibt auf dem Platz die braven, lieben Spieler und die, die einem auf dem Sack gehen. Das bin ich manchmal", sagte Raum unumwunden. Der frühere Fürther komme schließlich aus der 2. Liga, "wo es manchmal bisschen dreckiger zur Sache geht, deswegen habe ich das nie verloren in meinem Spiel".

Diese Drecksack-Mentalität ist eine sehr positive Eigenschaft, es klingt nur bisschen komisch. „ David Raum, Fußballspieler

Dank eines mühsamen 2:1-Erfolgs gegen den Hamburger SV kletterte RB Leipzig in der Tabelle auf Rang zwei. Matchwinner war Christoph Baumgartner, der beide Treffer erzielte. 19.10.2025 | 7:25 min

Kein Wechsel innerhalb der Bundesliga

Vor den beiden abschließenden WM-Qualifikationsspielen in Luxemburg (14.11., 20.45 Uhr) und in Leipzig gegen die Slowakei (17.11., 20.45 Uhr/ZDF) entstehe "gerade Energie und besonderer Zusammenhalt in der Nationalmannschaft", hat Teamgeist-Experte Raum beobachtet.

Auch, wenn etablierte Spieler wie Robert Andrich - Raums Bruder im Geiste - diesmal nicht dabei sind.

Wir haben einen guten Kern, Julian nominiert Spieler immer sehr bewusst nicht nur wegen ihrer fußballerischen Qualität, sondern auch, weil sie charakterlich ins Team passen. „ David Raum, Fußballspieler

Wie es bei Energiebündel Raum persönlich weitergeht, ist noch offen. Sein Vertrag in Leipzig läuft 2027 aus, RB würde gern verlängern, weil Raums Ausstiegsklausel von Jahr zu Jahr sinkt.

Und eigentlich will der Linksfuß seine Karriere nicht beendet haben, ohne mal auf der Insel gespielt zu haben. "Ich habe immer gesagt, dass der englische Fußball, die Premier League, ganz gut zu mir passen", sagte er ehrlich.

"Trotzdem muss ich sagen, dass die Rolle, die Anerkennung und das Standing bei RB Leipzig mir sehr guttun. Ich fühle mich sehr wohl", schilderte er.

Wir prägen gerade eine neue Ära, da darf ich der Anführer sein. „ David Raum, Fußballspieler

Nur eines versprach der Linksverteidiger bereits jetzt: "Innerhalb der Bundesliga wird es keinen Wechsel geben."