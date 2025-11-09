Aktuelles Sportstudio: David Raum zu Umbrüchen bei RB und DFB

David Raum im "aktuellen sportstudio":"Drecksack-Mentalität" für die Nationalmannschaft
von Ullrich Kroemer
Der Linksverteidiger gehört zur raren Spezies der Mentalitätsspieler. Im ZDF sportstudio spricht er über Teamgeist, die Umbrüche bei RB und DFB - und seine Zukunft.
David Raum fällt auf - als energetischer Fußballer auf dem Rasen ebenso wie als echte Type. Der Mann mit den Dutzenden Tattoos auf dem ganzen Körper hat seine Extrovertiertheit und authentische Emotionalität zum Markenzeichen gemacht und kann mit seiner Energie inzwischen eine ganze Mannschaft mittragen.
Uneitel sagte der Nationalspieler am Samstagabend im "aktuellen sportstudio" im ZDF: "Ich bin nicht der größte Zauberer mit dem Ball, probiere, dem Team mit meiner Physis und Mentalität zu helfen."
Bei RB Leipzig macht der 27-jährige gebürtige Nürnberger gerade vor, wie man nach dem kollektiven Kollaps in der Vorsaison einen neuen Geist etabliert.
Raum will negative Grundstimmung umkehren
"Es lag nicht an einzelnen Personen, es lag insgesamt an der Kommunikation, das hat hier und da nicht funktioniert, auch leider nicht harmoniert. Stück für Stück hat sich in der Kabine die Stimmung verändert, viele Spieler waren unzufrieden", berichtete Raum im Gespräch mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein.
Doch er trat an, diese negative Grundstimmung wieder umzukehren.
"Ich bin gerade sehr happy mit der Dynamik und stolz auf die Stimmung im Team", betonte er.
"Als Kapitän lege ich eine Schippe mehr drauf"
Vor seiner vierten Saison beim Red-Bull-Klub bestimmte ihn Trainer Ole Werner zum Kapitän, was Raum weiter beflügelte. "Ich habe mich in Leipzig dahin entwickelt, dass ich dem Team auch neben dem Platz helfen kann", beschreibt er. Nun will er das Vertrauen zurückzahlen.
Ein solcher "emotional leader", wie Bundestrainer Julian Nagelsmann das formuliert, ist auch in der Nationalmannschaft gefragt, was Raums Stellenwert spürbar erhöht hat.
"Es gibt auf dem Platz die braven, lieben Spieler und die, die einem auf dem Sack gehen. Das bin ich manchmal", sagte Raum unumwunden. Der frühere Fürther komme schließlich aus der 2. Liga, "wo es manchmal bisschen dreckiger zur Sache geht, deswegen habe ich das nie verloren in meinem Spiel".
Kein Wechsel innerhalb der Bundesliga
Vor den beiden abschließenden WM-Qualifikationsspielen in Luxemburg (14.11., 20.45 Uhr) und in Leipzig gegen die Slowakei (17.11., 20.45 Uhr/ZDF) entstehe "gerade Energie und besonderer Zusammenhalt in der Nationalmannschaft", hat Teamgeist-Experte Raum beobachtet.
Auch, wenn etablierte Spieler wie Robert Andrich - Raums Bruder im Geiste - diesmal nicht dabei sind.
Wie es bei Energiebündel Raum persönlich weitergeht, ist noch offen. Sein Vertrag in Leipzig läuft 2027 aus, RB würde gern verlängern, weil Raums Ausstiegsklausel von Jahr zu Jahr sinkt.
Und eigentlich will der Linksfuß seine Karriere nicht beendet haben, ohne mal auf der Insel gespielt zu haben. "Ich habe immer gesagt, dass der englische Fußball, die Premier League, ganz gut zu mir passen", sagte er ehrlich.
"Trotzdem muss ich sagen, dass die Rolle, die Anerkennung und das Standing bei RB Leipzig mir sehr guttun. Ich fühle mich sehr wohl", schilderte er.
Nur eines versprach der Linksverteidiger bereits jetzt: "Innerhalb der Bundesliga wird es keinen Wechsel geben."
