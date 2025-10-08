  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

David Raum - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

David Raum

|
David Raum ist deutscher Fußballspieler und Teil der Fußball-Nationalmannschaft. Er steht bei RB Leipzig unter Vertrag. Aktuelle News zu David Raum im Überblick.

Aktuelles über David Raum

  1. David Raum

    Nationalspieler im Interview:David Raum: "Probiere, anzutreiben"

    1:36 min
  2. Julian Nagelsmann (l) und Co-Trainer Sandro Wagner

    Gosens für Raum nachnominiert:Nagelsmann bricht die halbe Startelf weg

    mit Video
  3. Spanien spielt gegen Deutschland

    Deutschland gegen Spanien:Position für Position: Wer ist besser?

    von Tim-Julian Schneider
  4. Bayern, Herzogenaurach: Fußball, EM, Nationalmannschaft, Pressekonferenz. Deutschlands David Raum (l) und Deutschlands Joshua Kimmich beantworten Fragen der Journalisten.

    Der Blick auf Spanien:"Kein Angstschweiß" bei Raum und Kimmich

Biografie

David Raum wurde am 22. April 1998 in Nürnberg geboren. In der Jugend spielte Raum bei den Vereinen TuSpo Nürnberg und SpVgg Greuther Fürth, bevor er 2021 zur TSG Hoffenheim wechselte. Seit der Saison 2022/23 ist Raum bei RB Leipzig. Zur Fußball-EM 2024 spielt er in der Abwehr der Deutschen Fußballnationalmannschaft.