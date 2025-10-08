David Raum - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

David Raum
|
David Raum ist deutscher Fußballspieler und Teil der Fußball-Nationalmannschaft. Er steht bei RB Leipzig unter Vertrag. Aktuelle News zu David Raum im Überblick.
Aktuelles über David Raum
Nationalspieler im Interview:David Raum: "Probiere, anzutreiben"1:36 min
Gosens für Raum nachnominiert:Nagelsmann bricht die halbe Startelf wegmit Video
Deutschland gegen Spanien:Position für Position: Wer ist besser?von Tim-Julian Schneider
Der Blick auf Spanien:"Kein Angstschweiß" bei Raum und Kimmich
Biografie
David Raum wurde am 22. April 1998 in Nürnberg geboren. In der Jugend spielte Raum bei den Vereinen TuSpo Nürnberg und SpVgg Greuther Fürth, bevor er 2021 zur TSG Hoffenheim wechselte. Seit der Saison 2022/23 ist Raum bei RB Leipzig. Zur Fußball-EM 2024 spielt er in der Abwehr der Deutschen Fußballnationalmannschaft.