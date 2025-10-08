David Raum - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

David Raum wurde am 22. April 1998 in Nürnberg geboren. In der Jugend spielte Raum bei den Vereinen TuSpo Nürnberg und SpVgg Greuther Fürth, bevor er 2021 zur TSG Hoffenheim wechselte. Seit der Saison 2022/23 ist Raum bei RB Leipzig. Zur Fußball-EM 2024 spielt er in der Abwehr der Deutschen Fußballnationalmannschaft.