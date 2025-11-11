DFB-Linksverteidiger: Überangebot statt Mangelverwaltung

Eine DFB-Baustelle geschlossen:Linksverteidiger: Überangebot statt Mangelverwaltung
von Frank Hellmann
Über Jahre suchte das DFB-Team einen Linksverteidiger: David Raum und Nathaniel Brown trumpfen derzeit so auf, dass EM-Stammkraft Maximilian Mittelstädt nicht mal im Kader steht.
Es hat beim öffentlichen Üben der deutschen Nationalmannschaft im AOK-Stadion des VfL Wolfsburg eine schöne Sequenz gegeben, die viel über die Lehre unter Julian Nagelsmann verriet. An roten Metallfiguren hatten sich die Mitglieder der Viererkette zu verschieben.
Erst ohne, dann mit Ball. Der Bundestrainer persönlich führte das Kommando der Trockenübung. Links hinten teilten sich David Raum von RB Leipzig und Nathaniel "Nene" Brown von Eintracht Frankfurt die Aufgaben.
Linksverteidigerposition keine Schwachstelle mehr
Der 27-jährige Stammverteidiger Raum und sein 22 Jahre junger Stellvertreter Brown besetzen eine Position, die vor den letzten WM-Qualifikationsspielen in Luxemburg (Freitag, 20.45 Uhr) und gegen die Slowakei in Leipzig (Montag, 20.45 Uhr/live im ZDF) längst nicht mehr Schwachstelle ist.
Beide Linksverteidiger sind in auffallend guter Form und strotzen vor Selbstbewusstsein. Beide haben zehn Bundesligaspiele bestritten, ein Tor geschossen und zwei vorbereitet. Die gebürtigen Franken - Raum in Nürnberg, Brown in Amberg - geben auf Klubebene nicht das schwächste, sondern das stärkste Glied der Kette. Wann gab es das zuletzt?
David Raum ist das "Kaugummi der Gruppe"
Der 2022 von der TSG Hoffenheim zu den Sachsen gewechselte Raum tue der Nationalmannschaft gerade "vom Typus mit seinen Emotionen sehr gut", lobte Nagelsmann.
Tatsächlich hat dem Kraftpaket die Beförderung bei den Roten Bullen unter Ole Werner gut getan. Genau wie Raum ist auch Brown in Frankfurt auf seiner Position im Klub mittlerweile fast konkurrenzlos. Und über den 2024 vom 1. FC Nürnberg zu den Hessen gekommenen Brown sagte der Bundestrainer auf ZDF-Nachfrage:
Der 38-Jährige wollte an dieser Stelle unbedingt auch Maximilian Mittelstädt erwähnt haben, der irgendwie der Leidtragende sei. In die EM 2024 noch als Stammkraft gestartet, ist für den 28-Jährigen vom VfB Stuttgart nicht mal mehr Platz im Kader.
Nathaniel Brown "in allen Belangen verbessert"
Ihn hatte Raum schon beim Heimturnier verdrängt. "Ich bin nicht der größte Zauberer mit dem Ball, probiere, dem Team mit meiner Physis und Mentalität zu helfen", beschrieb der 31-fache Nationalspieler sich im ZDF-Sportstudio. Bester Beleg für seine energetische Attitüde sind vielleicht seine großflächigen Tätowierungen vom Kopf bis zu den Füßen.
Konkurrenz erwächst ihm in der Nationalelf in Brown, der sich "in allen Belangen verbessert hat", wie sein Vereinstrainer Dino Toppmöller sagt. "Er ist hochverdient A-Nationalspieler geworden." Sein Debüt feierte der Hoffnungsträger als Einwechselspieler gegen Luxemburg (4:0) in Sinsheim, wo übrigens Raum einen Freistoß zu seinem ersten Länderspieltor verwandelte. Einen solchen Linksruck darf es in der DFB-Auswahl gerne wieder geben.
Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)
Abwehr: Jonathan Tah, Joshua Kimmich (beide FC Bayern), Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck (beide Borussia Dortmund), Ridle Baku, David Raum (beide RB Leipzig), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Malick Thiaw (Newcastle United)
Mittelfeld: Leon Goretzka, Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic (alle FC Bayern), Karim Adeyemi, Felix Nmecha (beide Borussia Dortmund), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool), Assan Ouédraogo (RB Leipzig), Said El Mala (1. FC Köln), Leroy Sané (Galatasaray SK)
Angriff: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Newcastle United), Kevin Schade (FC Brentford)
Höwedes war Löws Notlösung bei WM 2024
Dabei galt dieser Posten doch über Jahre, ja Jahrzehnte als Schwachstelle; zumindest, wenn Philipp Lahm mal wieder rechts oder zentral auflief. Bundestrainer Joachim Löw erfand in der Verzweiflung bei der WM 2014 die "Ochsenabwehr" mit Benedikt Höwedes als Notlösung links hinten. Der damalige Schalker hat dann bis zum Titel durchgespielt, aber einen Zusammenschnitt flotter Flankenläufe und filigraner Finten wird kein Archivar auftreiben.
In Brasilien war wichtig, dass hinten links nichts anbrannte. Wenn nun die Qualifikation für die WM 2026 gelingt, hätte der vierfache Weltmeister in Kanada, Mexiko und USA dort viel mehr zu bieten.
