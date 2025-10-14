Fußball-WM 2026: Katar erstmals sportlich qualifiziert

Mit einem 2:1 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate hat sich Katar erstmals auf sportlichem Wege für eine WM qualifiziert. Auch Südafrika ist 2026 dabei.

Mohammed Mountari jubelt: Sein Team aus Katar hat sich für die WM 2026 qualifiziert. Quelle: afp

Katar hat sich erstmals auf sportlichem Weg für eine Fußball-WM qualifiziert. Der Gastgeber der Endrunde 2022 schlug im heimischen Ar-Rayyan die Vereinigten Arabischen Emirate mit 2:1 (0:0) und löste als Sieger einer Dreiergruppe das Ticket für das Turnier 2026. Bei der Heim-WM vor drei Jahren war Katar mit drei Niederlagen und 1:7 Toren schon in der Gruppenphase gescheitert.

Emirate haben noch weitere Chance auf Qualifikation

Der in Algerien geborene Boualem Khoukhi (49.) und der in Portugal geborene Pedro Correia (74.) sorgten nach der Pause für die zunächst beruhigende 2:0-Führung.. Nach der Roten Karte gegen Tarek Salman (89.) schöpften die Gäste in Überzahl durch das Tor von Sultan Adil (90.+8) noch einmal Hoffnung, doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

Den Emiraten hätte ein Remis gereicht, um erstmals seit der WM-Premiere 1990 eine Endrunde zu erreichen. Das Team des rumänischen Trainers Cosmin Olaroiu kämpft stattdessen in der fünften Runde der Asien-Qualifikation (13./18. November) gegen Saudi-Arabien oder Irak um einen Platz im WM-Play-off-Turnier, das im März 2026 ausgetragen wird.

Aus Asien hatten sich zuvor Japan, Südkorea, Iran, Australien und die Debütanten Usbekistan und Jordanien für die WM qualifiziert. Bei der XXL-WM mit 48 Teams stehen dem Kontinent erstmals acht Plätze zur Verfügung, zuletzt waren es nur vier plus einen möglichen weiteren Platz über ein Play-off-Spiel.

Auch Südafrika holt sich das WM-Ticket

Südafrika nimmt trotz eines Punktabzugs erstmals seit dem Turnier-Heimspiel 2010 wieder an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Am letzten Spieltag der Qualifikation sicherte sich die Mannschaft von Trainer Hugo Broos das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr dank eines 3:0 (2:0) gegen Ruanda in Mbombela.

Qualifiziert sind bislang schon 24 Mannschaften. Die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko sind automatisch dabei:

Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Südkorea und Usbekistan, Algerien, Ägypten, Ghana, Marokko, Tunesien, Kap Verde und Südafrika, Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay und Neuseeland.

