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Robert Andrich - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Robert Andrich

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Der deutsche Fußballspieler Robert Andrich steht derzeit bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Robert Andrich.

Aktuelle Nachrichten zu Robert Andrich

  1. Fußball: Kasper Hjulmand und Robert Andrich von Bayer Leverkusen.

    Bayer 04 empfängt St. Pauli im DFB-Pokal:Leverkusen zwischen Vorfreude und Selbstkritik

    von Stephan Klemm
    mit Video1:22
  2. Robert Andrich und Alexander Ruda am 13.12.25

    Traumtor bei Leverkusen - Köln:Andrich: "Hat er den wirklich so gemacht?"

    Video3:39
  3. Ungarns Roland Sallai (r-l) in Aktion gegen Deutschlands Robert Andrich und Benjamin Henrichs.

    Rückblick aufs "Große und Ganze":Nagelsmann lobt Entwicklung seines Teams

    von Christoph Ruf
    mit Video9:41

Biografie

Robert Andrich wurde 1994 in Potsdam geboren. Dort begann er auch seine Fußballkarriere beim FV Turbine Potsdam, bevor er 2003 zu Hertha BSC wechselte. Im Februar 2015 wechselte er zu Dynamo Dresden, wo er 2016 seinen ersten Treffer für Dresden erzielen konnte. Zur Saison 2018/19 wechselte er zum 1. FC Heidenheim, in der Saison 2019/20 zum 1. FC Union Berlin. Sein Debüt in der Bundesliga gab er dann in dieser Saison am ersten Spieltag gegen RB Leipzig. Sein aktuelles Team fand er dann in der Saison 2021/22 bei Bayer 04 Leverkusen.

Aktuelle Nachrichten zu Bayer 04 Leverkusen