Fußball-Bundesliga: Leverkusen schlägt RB Leipzig

RB Leipzig hat die vorzeitige Qualifikation für die Champions League verpasst, Bayer Leverkusen seine Aussichten erheblich verbessert. Die Werkself schlug die Sachsen mit 4:1.

Der Garant des Sieges für Leverkusen: Drei-Tore-Mann Patrik Schick. Quelle: IMAGO / siwe

Bayer Leverkusen ist im Kampf um die Königsklasse dank Dreierpacker Patrik Schick ein Statement gelungen und erstmals seit Mitte Januar wieder in die Top Vier zurückgekehrt. Die Werkself besiegte den direkten Konkurrenten RB Leipzig im Bundesliga-Topspiel verdient mit 4:1 (2:0) und verhinderte damit die vorzeitige Champions-League-Qualifikation der zuletzt formstarken Sachsen.

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Schick mit Dreierpack

Torjäger Schick (25., 76., 89.) und Nathan Tella (45.) trafen zum Sieg für die Rheinländer, die dank der besseren Tordifferenz am VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim (alle 58 Punkte) vorbeizogen und das Erreichen der Königsklasse wieder in der eigenen Hand haben. Für RB war Christoph Baumgartner (80.) erfolgreich. Am kommenden Spieltag reist Bayer zum direkten Duell nach Stuttgart. Leipzig verpasste zwar den sechsten Sieg in Folge, hat als Tabellendritter (62) aber weiterhin beste Karten, in Europas wichtigsten Klubwettbewerb zurückzukehren.

Bayer agierte von Beginn an bissig und war das aktivere Team. Doch wenn Leipzig nach vorne kam, wurde es gefährlich: Romulos Abschluss wurde von Aleix Garcia auf der Linie geklärt (17.). Auf der Gegenseite bekam der aufgerückte Jarell Quansah die Chance auf das 1:0, setzte seinen Schuss (19.) aber ans Außennetz.

Dank eines Doppelpacks des Torjägers feiert Leverkusen im Rennen um die Königsklasse einen wichtigen Sieg. Für Köln war angesichts zahlreicher Chancen mehr drin. 27.04.2026 | 10:17 min

Bayer belohnte sich dann für eine starke Anfangsphase: Einen von Keeper Mark Flekken initiierten Konter spielten Tella und Ibrahim Maza überragend aus, am Ende grätschte Schick den Ball ins Tor. Und die Leverkusener blieben brandgefährlich, nach einem langen Ball von Exequiel Palacios scheiterte Tella an RB-Keeper Maarten Vandevoordt, den Nachschuss von Schick lenkte El Chadaille Bitshiabu mit einer herausragenden Rettungstat um den Pfosten (31.).

Zu wenig Entlastung von Leipzig

Leipzig sorgte erst kurz vor der Pause wieder für mehr Entlastung, zwei Abschlüsse von Max Finkgräfe (39., 41.) waren zu ungefährlich. Stattdessen erhöhte der freistehende Tella nach Flanke von Garcia.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel, Schick verpasste die Vorentscheidung aus kurzer Distanz (53.) - Vandevoordt reagierte stark. RB wurde aktiver, konnte sich aber keine zwingenden Torchancen herausspielen. Bayer verwaltete den Vorsprung, ohne wirklich gefährlich zu werden. Alejandro Grimaldo (74.) setzte einen Freistoß aus bester Position über das Tor. Schick legte den Ball freistehend knapp vorbei (75.) - und machte es wenig später besser.

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Quelle: dpa, SID