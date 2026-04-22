Nach Jahren voller Pokal-Pleiten, -Pech und -Pannen will der FC Bayern unbedingt ins Finale. Die Erinnerungen ans bislang letzte Endspiel 2020 wirken wie aus einer anderen Zeit.

Knapp sechs Jahre ist's her: Die Bayern gewinnen 2020 das wegen Corona auf den 4. Juli verlegte DFB-Pokalfinale. Quelle: Imago / Jürgen Fromme / Firosportphoto

Überzeugte Bayern bezeichnen Berlin eher nicht als Sehnsuchtsort. "Der schönste Weg in Berlin ist der nach Bayern", ließ Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beispielsweise im Juni 2020 verlauten, als es um mögliche Berlin-Ambitionen ging.

Einen Monat später sollte der FC Bayern zum bisher letzten Mal nach Berlin zum Finale des DFB-Pokals reisen und 4:2 gegen Bayer Leverkusen gewinnen.

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Gegen Leverkusen treten die Münchner auch am Mittwoch, 20:45 Uhr (ZDF live ab 20:15 Uhr), an, diesmal im Halbfinale. Sollten sie das gewinnen, würden die Bayern im Finale am 23. Mai auf den VfB Stuttgart oder SC Freiburg treffen, die am Donnerstag das zweite Halbfinale bestreiten.

Bayerns Aus sogar bei Drittligist Saarbrücken

Seit sechs Jahren warten die Bayern nun schon auf eine Pokalreise nach Berlin, weil sie sich regelmäßig frühzeitig aus dem Wettbewerb verabschiedeten. Die lange Abwesenheit ist umso erstaunlicher, weil ihr wirtschaftlicher Vorsprung auf die nationale Konkurrenz in der jüngeren Vergangenheit immer mehr zugenommen hat.

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Doch der Pokal entpuppte sich für die Bayern bei Zweitligist Holstein Kiel (5:6 im Elfmeterschießen), gegen Borussia Mönchengladbach (0:5) oder Freiburg (1:2), sogar beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken (1:2) und in der vergangenen Saison im Achtelfinale gegen Leverkusen (0:1) als Wettbewerb voller Pleiten, Pech und Pannen.

Eberls Pokaltitel mit RB Leipzig 2023

Umso größer ist nun die Sehnsucht. Dass die letzte Finalteilnahme schon sechs Jahre zurückliegt, "sagt alles über den Stellenwert, den wir dem Pokal jetzt geben", ließ Sportvorstand Max Eberl unmittelbar nach dem Gewinn des Meistertitels am Sonntag wissen.

Am Dienstag erinnerte er an seinen Gewinn des DFB-Pokals mit RB Leipzig 2023 als Geschäftsführer Sport:

Das ist einfach ein unfassbares Erlebnis, und das wollen wir erreichen. „ Bayern-Sportvorstand Max Eberl übers Pokalfinale

Kompany kennt Mythos Berlin noch nicht

Die Erinnerungen der Bayern an ihre letzte Finalteilnahme wirken dagegen buchstäblich wie aus einer anderen Zeit. Am 4. Juli 2020, mitten in der Pandemie, durften kaum Zuschauer ins Olympiastadion. In dem fast 75.000 Fans fassenden Oval verloren sich rund 700 Personen - eine Atmosphäre wie auf einem Dorfplatz.

Trainer Vincent Kompany kann gar keine Erinnerungen beisteuern, er stand schlicht noch nie in einem deutschen Pokalfinale. Ob er sich schon mit dem Mythos Berlin beschäftigt habe? "Noch nicht viel", gab er am Dienstag zu und verwies auf seine Zeit als Spieler in Hamburg von 2006 bis 2008:

Mit dem HSV haben wir das auch nicht geschafft. Aber es muss immer ein erstes Mal kommen und ich hoffe, es kommt dieses Jahr. „ Bayern-Trainer Vincent Kompany

Die Durststrecken des Rekordpokalsiegers FC Bayern

Eine solch lange Phase ohne Teilnahme am Pokalfinale erlebte der FC Bayern seit seinem Aufstieg in die Bundesliga 1965 nur zweimal zuvor. Zwischen seinen Pokaltiteln 1971 und 1982 vergingen für die Münchner zehn Saisons ohne Finale. Zwischen ihren Pokaltiteln 1986 und 1998 waren es sogar elf Spielzeiten.

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Außerhalb ihrer drei Durststrecken standen die Bayern in den vergangenen 60 Jahren maximal zwei Saisons hintereinander nicht im Pokalfinale. Insgesamt kommen sie auf 24 Finalteilnahmen, bei denen sie 20 Mal den Titel gewannen. Damit ist der deutsche Rekordmeister (35 Titel) auch der deutsche Rekordpokalsieger.

Kompany will Kampf gegen Leverkusen sehen

Um nach Berlin reisen zu dürfen, müssen die Münchner nun das Halbfinale in Leverkusen gewinnen. Also bei jenem Gegner, dem sie in ihrem letzten Pokalfinale gegenüberstanden und auch bei ihrem letzten Pokal-Aus in der vergangenen Saison.

"Was wir da immer erlebt haben, war ein totaler Kampf. Wir erwarten auch nichts anderes, und das wollen wir auch", sagte Kompany. Er klang sehr entschlossen, die Durststrecke im Pokal endlich zu beenden.

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