Fußball-WM: Marokko als Härtetest für Rekordweltmeister Brasilien

Rekordweltmeister Brasilien muss sich gleich im Auftaktspiel mit dem WM-Vierten Marokko herumschlagen. Die Selecão tritt noch ohne Superstar Neymar in New Jersey an.

Fiebern dem Auftakt entgegen: Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti und Raphina. Quelle: AFP

New York bietet zahllose Verlockungen. Selbst feierfreudige Anhänger der brasilianischen Nationalelf haben es bei dem Überangebot der Megametropole schwer, den Überblick zu behalten. Jeden Tag strömen mehr Landsleute in ihren kanariengelben Trikots auf den Times Square, genießen die Veranstaltungen am Rockefeller Center oder schlendern durch den Central Park.

Der Auftakt ihrer Lieblinge steigt auf der anderen Seite vom Hudson River: Der Rekordweltmeister startet in Gruppe C gegen Marokko in East Rutherford im Bundesstaat New Jersey (Sonntag 0 Uhr/live ZDF) in die WM 2026.

Sport | Fußball-WM : Vorrunde Gruppe C: Brasilien - Marokko Brasilien trifft in der Vorrunde WM 2026 auf Marokko. Die Partie live im Stream - Anstoß am Sonntag, 0 Uhr. Livestream

Ancelotti gibt den Ruhepol

Unterstützung kann in diesem ersten Härtetest in Gruppe C gegen den widerspenstigen Vierten der WM 2022 in Katar nicht schaden. Bei einer Pleite könnte die Stimmung schnell umschlagen. Die Selecão spielte die schlechteste WM-Qualifikation ihrer Geschichte, wurde mit zehn Punkten Rückstand auf Weltmeister Argentinien nur Fünfter.

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Entsprechend vorsichtig äußerte sich Carlo Ancelotti über die erste Aufgabe bei den erwarteten Backofentemperaturen. "Marokko war bei der letzten Weltmeisterschaft sehr gut", sagte der Italiener im gewohnt ruhigen, fast unverbindlichen Tonfall. Klein machen aber solle sich sein Ensemble nicht:

Ehrlich gesagt sehe ich keine Mannschaft über allen anderen. „ Carlo Ancelotti

Vaterfigur und Respektsperson

"Don Carlo" gibt am Zuckerhut den Hoffnungsträger, dass die titellose Phase nach fast einem Vierteljahrhundert an der amerikanischen Ostküste endet. Das New-York-New-Jersey-Stadium, so das offizielle FIFA-Wording, ist schließlich auch Schauplatz fürs Finale. Und Ancelotti hat bei Real Madrid hinlänglich bewiesen, dass er mit seiner Persönlichkeit und Ausstrahlung aus vielen Individualisten eine Einheit zu formen versteht.

Weil der in Kanada lebende Fußballehrer kraft seiner Vita ein Zwischending aus Vaterfigur und Respektsperson gibt. Dass die Spieler ihm am Mittwoch zum 67. Geburtstag auf dem Columbia Park Trainingscenter in Morristown im Spalier so oft auf seinen Rücken schlugen, sprach Bände.

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Insbesondere im Umgang mit seinen Superstars braucht der Coach viel Einfühlungsvermögen. Mit den Eitelkeiten eines Vinicius Junior musste Ancelotti schon bei den Königlichen umgehen. Und dann ist noch das Comeback von Neymar, der sein letztes Länderspiel im Oktober 2023 gemacht hat. Selbst Brasiliens Staatspräsident Lula hatte für dessen Rückkehr geworben.

Fragezeichen um die Fitness von Neymar

Zudem gab es ja mal einen ähnlichen Fall: Beim letzten WM-Triumph 2002 in Japan und Südkorea feierte Torjäger Ronaldo sein Comeback nach zweieinhalbjähriger Pause erst 40 Tage, bevor Luiz Felipe Scolari seinen Kader bekanntgab. "Il Fenomeno" (das Phänomen) sollte im WM-Finale den Patzer von Oliver Kahn bestrafen. Wiederholt sich die Geschichte?

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Aktuell plagt Neymar eine Muskelblessur, die mindestens gegen Marokko ein Mitwirken verhindert. Die Debatten über den Gesundheitszustand des Rekordtorschützen (128 Länderspiele/79 Tore) sind das eine. Das andere ist, wie gut der 34-Jährige nach allem Augenschein im Kreis der Mitspieler ankommt. Und definitiv bietet der Dribbler das Vermarktungsvehikel.

Brasilien denkt im Fußball immer groß

Auf Neymars Instagram-Profil mit 234 Millionen Fans sind Werbebotschaften für Tiefkühlkost, Klebebilder, Wettanbieter oder Fußballschuhe hinterlegt. Nach der Nominierung hat Neymar ein Video gepostet, dass ihn mit der Nummer zehn in der Ahnengalerie eines Kaka, Ronaldinho, Rivaldo, Zico und Pelé zeigt.

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Neymars Versprechen: "Ich werde jede Sekunde, jeden Moment dieser WM genießen und hoffe, dass sie etwas ganz Besonderes wird." Auch Brasiliens Fußball-Verband wird nie klein denken. "É proibido sonhar pequento“ (Es ist verboten klein zu träumen) blinkt von den Videowänden im feudalen Teamhotel "The Ridge" in Basking Ridge. Ein Ort, der fast eine Autostunde von Manhattan entfernt liegt. Und damit fern des Trubels, der die Stars nur ablenken würde.

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