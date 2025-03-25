Fußball WM 2026: Gruppe C - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe C
In Gruppe C treffen Brasilien, Marokko, Haiti und Schottland bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe C im Überblick.
Fußball-WM live: Gruppe C
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Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe C: Marokko - Haiti
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Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe C: Brasilien - Marokko
Spiele der Gruppe C im Liveticker
- mit Video2:10Im Liveticker: Brasilien gegen Marokko14.06.26 | 0 UhrFußball-WM 2026
- mit Video2:10Im Liveticker: Haiti gegen Schottland14.06.26 | 3 UhrFußball-WM 2026
- mit Video2:10Im Liveticker: Schottland gegen Marokko20.06.26 | 0 UhrFußball-WM 2026
- mit Video2:10Im Liveticker: Brasilien gegen Haiti20.06.26 | 02:30 UhrFußball-WM 2026
- mit Video2:10Im Liveticker: Schottland gegen Brasilien25.06.26 | 0 UhrFußball-WM 2026
- mit Video2:10Im Liveticker: Marokko gegen Haiti25.06.26 | 0 UhrFußball-WM 2026