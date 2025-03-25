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Fußball WM 2026: Gruppe C - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe C

In Gruppe C treffen Brasilien, Marokko, Haiti und Schottland bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe C im Überblick.

Fußball-WM live: Gruppe C

  1. FIFA-WM-Pokal
    Livestream

    Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe C: Marokko - Haiti

  2. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026
    Livestream

    Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe C: Brasilien - Marokko

Spiele der Gruppe C im Liveticker

  1. mit Video2:10
    Im Liveticker: Brasilien gegen Marokko
    14.06.26 | 0 Uhr
    Fußball-WM 2026
  2. mit Video2:10
    Im Liveticker: Haiti gegen Schottland
    14.06.26 | 3 Uhr
    Fußball-WM 2026
  3. mit Video2:10
    Im Liveticker: Schottland gegen Marokko
    20.06.26 | 0 Uhr
    Fußball-WM 2026
  4. mit Video2:10
    Im Liveticker: Brasilien gegen Haiti
    20.06.26 | 02:30 Uhr
    Fußball-WM 2026
  5. mit Video2:10
    Im Liveticker: Schottland gegen Brasilien
    25.06.26 | 0 Uhr
    Fußball-WM 2026
  6. mit Video2:10
    Im Liveticker: Marokko gegen Haiti
    25.06.26 | 0 Uhr
    Fußball-WM 2026
sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

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