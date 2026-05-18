Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Brasilien gegen Haiti
|
Spannung bei der WM 2026: Brasilien spielt gegen Haiti in Philadelphia (Philadelphia-Stadion). Anpfiff ist am 20.06.2026 um 02:30 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 20.06., 02:30 Uhr
Philadelphia
Brasilien
BRA
-:-
Haiti
HAI
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 3
- Siege Brasilien
- 3
- Siege Haiti
- 0
- Torverhältnis
- 17 : 1
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
Themen