Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Brasilien gegen Haiti

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Brasilien spielt gegen Haiti in Philadelphia (Philadelphia-Stadion). Anpfiff ist am 20.06.2026 um 02:30 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.