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Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Brasilien gegen Haiti

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Brasilien gegen Haiti

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Spannung bei der WM 2026: Brasilien spielt gegen Haiti in Philadelphia (Philadelphia-Stadion). Anpfiff ist am 20.06.2026 um 02:30 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sa, 20.06., 02:30 Uhr
Philadelphia
Brasilien
BRA
Brasilien
-:-
Haiti
Haiti
HAI

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    3
    Siege Brasilien
    3
    Siege Haiti
    0
    Torverhältnis
    17 : 1
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker