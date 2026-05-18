Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Australien gegen Türkei
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Spannung bei der WM 2026: Australien spielt gegen Türkei in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 14.06.2026 um 06:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
So, 14.06., 06:00 Uhr
Vancouver
Australien
AUS
-:-
Türkei
TUR
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 2
- Siege Australien
- 0
- Siege Türkei
- 2
- Torverhältnis
- 1 : 4
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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