Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Algerien gegen Österreich

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Algerien spielt gegen Österreich in Kansas City (Kansas-City-Stadion). Anpfiff ist am 28.06.2026 um 04:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.