Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Iran gegen Neuseeland

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Iran spielt gegen Neuseeland in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 16.06.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.