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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Iran gegen Neuseeland

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Iran gegen Neuseeland

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Spannung bei der WM 2026: Iran spielt gegen Neuseeland in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 16.06.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Di, 16.06., 03:00 Uhr
Los Angeles
ZDF
Iran
IRN
Iran
-:-
Neuseeland
Neuseeland
NZL

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    2
    Siege Iran
    1
    Siege Neuseeland
    0
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    3 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker