Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Haiti gegen Schottland

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Haiti spielt gegen Schottland in Boston (Boston-Stadion). Anpfiff ist am 14.06.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.