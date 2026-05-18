Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Jordanien gegen Algerien
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Spannung bei der WM 2026: Jordanien spielt gegen Algerien in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 23.06.2026 um 05:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 23.06., 05:00 Uhr
San Francisco Bay Area
Jordanien
JOR
-:-
Algerien
ALG
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 2
- Siege Jordanien
- 1
- Siege Algerien
- 0
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 3 : 2
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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