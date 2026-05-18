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Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Belgien gegen Ägypten

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Belgien gegen Ägypten

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Spannung bei der WM 2026: Belgien spielt gegen Ägypten in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 15.06.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Mo, 15.06., 21:00 Uhr
Seattle
Belgien
BEL
Belgien
-:-
Ägypten
Ägypten
EGY

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    4
    Siege Belgien
    1
    Siege Ägypten
    3
    Torverhältnis
    4 : 7
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker