Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Argentinien gegen Österreich
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Spannung bei der WM 2026: Argentinien spielt gegen Österreich in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 22.06.2026 um 19:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mo, 22.06., 19:00 Uhr
Dallas
Argentinien
ARG
-:-
Österreich
AUT
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 2
- Siege Argentinien
- 1
- Siege Österreich
- 0
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 6 : 2
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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