Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Frankreich gegen Sénégal

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Frankreich spielt gegen Sénégal in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 16.06.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.