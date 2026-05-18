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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Irak gegen Norwegen

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Irak gegen Norwegen

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Spannung bei der WM 2026: Irak spielt gegen Norwegen in Boston (Boston-Stadion). Anpfiff ist am 17.06.2026 um 00:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Mi, 17.06., 00:00 Uhr
Boston
Irak
IRQ
Irak
-:-
Norwegen
Norwegen
NOR

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Irak
    0
    Siege Norwegen
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker