Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Irak gegen Norwegen

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Irak spielt gegen Norwegen in Boston (Boston-Stadion). Anpfiff ist am 17.06.2026 um 00:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.