Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: England gegen Ghana

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: England spielt gegen Ghana in Boston (Boston-Stadion). Anpfiff ist am 23.06.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.