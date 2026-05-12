Fußball-WM 2026: Gibt es in Gruppe C das spannendste Duell?

Fußball-WM 2026 : Gruppe C: Das spannendste Duell der WM-Gruppenphase?

12.05.2026 | 17:15 |

Brasilien, Marokko, Schottland, Haiti: In Gruppe C treffen Favoriten, Überraschungsteam und Außenseiter aufeinander. Wartet hier das spannendste WM-Duell?