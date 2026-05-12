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Fußball-WM 2026: Gibt es in Gruppe C das spannendste Duell?

Fußball-WM 2026:Gruppe C: Das spannendste Duell der WM-Gruppenphase?

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Brasilien, Marokko, Schottland, Haiti: In Gruppe C treffen Favoriten, Überraschungsteam und Außenseiter aufeinander. Wartet hier das spannendste WM-Duell?

WM-Gruppe C - Vorschau

Brasilien, Marokko, Schottland, Haiti: In Gruppe C treffen Favoriten, Überraschungsteam und Außenseiter aufeinander. Wartet hier das spannendste WM-Duell?

12.05.2026 | 2:10 min

Sportnachrichten