Fußball-WM 2026: Gibt es in Gruppe C das spannendste Duell?

Fußball-WM 2026:Gruppe C: Das spannendste Duell der WM-Gruppenphase?
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Brasilien, Marokko, Schottland, Haiti: In Gruppe C treffen Favoriten, Überraschungsteam und Außenseiter aufeinander. Wartet hier das spannendste WM-Duell?
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