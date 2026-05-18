Fußball-WM 2026:Im Liveticker: England gegen Kroatien
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Spannung bei der WM 2026: England spielt gegen Kroatien in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 17.06.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mi, 17.06., 22:00 Uhr
Dallas
England
ENG
-:-
Kroatien
CRO
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 11
- Siege England
- 6
- Siege Kroatien
- 3
- Unentschieden
- 2
- Torverhältnis
- 22 : 13
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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