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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: England gegen Kroatien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: England gegen Kroatien

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Spannung bei der WM 2026: England spielt gegen Kroatien in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 17.06.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Mi, 17.06., 22:00 Uhr
Dallas
ZDF
England
ENG
England
-:-
Kroatien
Kroatien
CRO

Liveticker

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Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    11
    Siege England
    6
    Siege Kroatien
    3
    Unentschieden
    2
    Torverhältnis
    22 : 13
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker