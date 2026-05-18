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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Schottland gegen Brasilien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Schottland gegen Brasilien

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Spannung bei der WM 2026: Schottland spielt gegen Brasilien in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 00:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Do, 25.06., 00:00 Uhr
Miami
Schottland
SCO
Schottland
-:-
Brasilien
Brasilien
BRA

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    10
    Siege Schottland
    0
    Siege Brasilien
    8
    Unentschieden
    2
    Torverhältnis
    3 : 16
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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    Fußball-WM: Spiele im Liveticker