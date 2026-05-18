Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Uruguay gegen Kapverdische Inseln
|
Spannung bei der WM 2026: Uruguay spielt gegen Kapverdische Inseln in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 22.06.2026 um 0 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mo, 22.06., 00:00 Uhr
Miami
Uruguay
URU
-:-
Kap Verde
CPV
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Uruguay
- 0
- Siege Kap Verde
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
Themen