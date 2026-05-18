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WM 2026 im Liveticker: Uruguay gegen Kapverdische Inseln

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Uruguay gegen Kapverdische Inseln

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Spannung bei der WM 2026: Uruguay spielt gegen Kapverdische Inseln in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 22.06.2026 um 0 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

WM-Gruppe H - Vorschau

Mit Europameister Spanien spielt einer der großen WM-Favoriten in Gruppe H. Dazu kommt der zweifache Titelträger Uruguay sowie die beiden Außenseiter Saudi-Arabien und Kap Verde.

11.05.2026 | 1:44 min
Mo, 22.06., 00:00 Uhr
Miami
Uruguay
URU
Uruguay
-:-
Kapverdische Inseln
Kap Verde
CPV

Liveticker

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Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Uruguay
    0
    Siege Kap Verde
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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