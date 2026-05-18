Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Verlierer HF 1 gegen Verlierer HF 2
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Spannung bei der WM 2026: Verlierer HF 1 spielt gegen Verlierer HF 2 in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 18.07.2026 um 23 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 18.07., 23:00 Uhr
Miami
Verl. HF 1
VH1
-:-
Verl. HF 2
VH2
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Verlierer HF 1
- 0
- Siege Verlierer HF 2
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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