Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Verlierer HF 1 gegen Verlierer HF 2

27.05.2026 | 11:46 |

Spannung bei der WM 2026: Verlierer HF 1 spielt gegen Verlierer HF 2 in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 18.07.2026 um 23 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.