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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Verlierer HF 1 gegen Verlierer HF 2

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Verlierer HF 1 gegen Verlierer HF 2

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Spannung bei der WM 2026: Verlierer HF 1 spielt gegen Verlierer HF 2 in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 18.07.2026 um 23 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sa, 18.07., 23:00 Uhr
Miami
Verl. HF 1
VH1
Verlierer HF 1
-:-
Verlierer HF 2
Verl. HF 2
VH2

Liveticker

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Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Verlierer HF 1
    0
    Siege Verlierer HF 2
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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