Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Spanien gegen Kapverdische Inseln

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Spanien spielt gegen Kapverdische Inseln in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 15.06.2026 um 18:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.