Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Saudi-Arabien gegen Uruguay
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Spannung bei der WM 2026: Saudi-Arabien spielt gegen Uruguay in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 16.06.2026 um 00:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 16.06., 00:00 Uhr
Miami
Saudi-Arabien
KSA
-:-
Uruguay
URU
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 3
- Siege Saudi-Arabien
- 1
- Siege Uruguay
- 1
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 4 : 4
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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