Fußball-WM 2026:Im Liveticker: USA gegen Paraguay
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Spannung bei der WM 2026: USA spielt gegen Paraguay in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 13.06.2026 um 3 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 13.06., 03:00 Uhr
Los Angeles
USA
USA
-:-
Paraguay
PAR
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 9
- Siege USA
- 6
- Siege Paraguay
- 1
- Unentschieden
- 2
- Torverhältnis
- 12 : 4
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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