Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Schweiz gegen Kanada

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Schweiz spielt gegen Kanada in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 24.06.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.