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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Türkei gegen USA

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Türkei gegen USA

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Spannung bei der WM 2026: Türkei spielt gegen USA in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 26.06.2026 um 04:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Fr, 26.06., 04:00 Uhr
Los Angeles
Türkei
TUR
Türkei
-:-
USA
USA
USA

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    5
    Siege Türkei
    2
    Siege USA
    2
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    7 : 7
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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    Fußball-WM: Spiele im Liveticker