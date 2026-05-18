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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Zweiter Gruppe A gegen Zweiter Gruppe B

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Zweiter Gruppe A gegen Zweiter Gruppe B

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Spannung bei der WM 2026: Zweiter Gruppe A spielt gegen Zweiter Gruppe B in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 28.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

So, 28.06., 21:00 Uhr
Los Angeles
Zweiter Gr. A
ZGA
Zweiter Gruppe A
-:-
Zweiter Gruppe B
Zweiter Gr. B
ZGB

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Zweiter Gruppe A
    0
    Siege Zweiter Gruppe B
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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