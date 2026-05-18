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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Tunesien gegen Japan

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Tunesien gegen Japan

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Spannung bei der WM 2026: Tunesien spielt gegen Japan in Monterrey (Monterrey-Stadion). Anpfiff ist am 21.06.2026 um 6 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

WM-Gruppe F - Vorschau

Kaum klare Favoriten, dafür vier Teams auf Augenhöhe: Gruppe F könnte bei der Fußball-WM 2026 zur spannendsten und unberechenbarsten Vorrundengruppe werden.

08.05.2026 | 1:42 min
So, 21.06., 06:00 Uhr
Monterrey
Tunesien
TUN
Tunesien
-:-
Japan
Japan
JPN

Liveticker

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Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    6
    Siege Tunesien
    1
    Siege Japan
    5
    Torverhältnis
    3 : 8
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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