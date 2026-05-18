Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Tunesien gegen Japan
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Spannung bei der WM 2026: Tunesien spielt gegen Japan in Monterrey (Monterrey-Stadion). Anpfiff ist am 21.06.2026 um 6 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
So, 21.06., 06:00 Uhr
Monterrey
Tunesien
TUN
-:-
Japan
JPN
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 6
- Siege Tunesien
- 1
- Siege Japan
- 5
- Torverhältnis
- 3 : 8
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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