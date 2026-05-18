Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Zweiter Gruppe E gegen Zweiter Gruppe I
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Spannung bei der WM 2026: Zweiter Gruppe E spielt gegen Zweiter Gruppe I in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 30.06.2026 um 19 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 30.06., 19:00 Uhr
Dallas
Zweiter Gr. E
ZGE
-:-
Zweiter Gr. I
ZGI
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Zweiter Gruppe E
- 0
- Siege Zweiter Gruppe I
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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