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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Zweiter Gruppe E gegen Zweiter Gruppe I

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Zweiter Gruppe E gegen Zweiter Gruppe I

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Spannung bei der WM 2026: Zweiter Gruppe E spielt gegen Zweiter Gruppe I in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 30.06.2026 um 19 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Di, 30.06., 19:00 Uhr
Dallas
Zweiter Gr. E
ZGE
Zweiter Gruppe E
-:-
Zweiter Gruppe I
Zweiter Gr. I
ZGI

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Zweiter Gruppe E
    0
    Siege Zweiter Gruppe I
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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