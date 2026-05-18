Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Zweiter Gruppe E gegen Zweiter Gruppe I

27.05.2026 | 11:37 |

Spannung bei der WM 2026: Zweiter Gruppe E spielt gegen Zweiter Gruppe I in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 30.06.2026 um 19 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.