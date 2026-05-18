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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: USA gegen Australien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: USA gegen Australien

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Spannung bei der WM 2026: USA spielt gegen Australien in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 19.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Spielszene

Bei der ersten WM-Teilnahme seit 2002 hat die Türkei eine ausgeglichene Gruppe erwischt. Gastgeber USA, Paraguay und Australien sind die Gegner im Kampf um das Sechzehntelfinale.

08.05.2026 | 1:59 min
Fr, 19.06., 21:00 Uhr
Seattle
USA
USA
USA
-:-
Australien
Australien
AUS

Liveticker

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Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    4
    Siege USA
    2
    Siege Australien
    1
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    5 : 3
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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