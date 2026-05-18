Fußball-WM 2026:Im Liveticker: USA gegen Australien
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Spannung bei der WM 2026: USA spielt gegen Australien in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 19.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Fr, 19.06., 21:00 Uhr
Seattle
USA
USA
-:-
Australien
AUS
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 4
- Siege USA
- 2
- Siege Australien
- 1
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 5 : 3
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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