Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Usbekistan gegen Kolumbien

27.05.2026 | 11:48 |

Spannung bei der WM 2026: Usbekistan spielt gegen Kolumbien in Mexiko-Stadt (Mexiko-Stadt-Stadion). Anpfiff ist am 18.06.2026 um 4 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.