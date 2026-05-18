Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Zweiter Gruppe K gegen Zweiter Gruppe L
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Spannung bei der WM 2026: Zweiter Gruppe K spielt gegen Zweiter Gruppe L in Toronto (Toronto-Stadion). Anpfiff ist am 03.07.2026 um 1 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Fr, 03.07., 01:00 Uhr
Toronto
Zweiter Gr. K
ZGK
-:-
Zweiter Gr. L
ZGL
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Zweiter Gruppe K
- 0
- Siege Zweiter Gruppe L
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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