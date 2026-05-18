Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Zweiter Gruppe K gegen Zweiter Gruppe L

27.05.2026 | 11:34 |

Spannung bei der WM 2026: Zweiter Gruppe K spielt gegen Zweiter Gruppe L in Toronto (Toronto-Stadion). Anpfiff ist am 03.07.2026 um 1 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.