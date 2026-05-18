  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Zweiter Gruppe D gegen Zweiter Gruppe G

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Zweiter Gruppe D gegen Zweiter Gruppe G

|

Spannung bei der WM 2026: Zweiter Gruppe D spielt gegen Zweiter Gruppe G in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 03.07.2026 um 20 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Fr, 03.07., 20:00 Uhr
Dallas
Zweiter Gr. D
ZGD
Zweiter Gruppe D
-:-
Zweiter Gruppe G
Zweiter Gr. G
ZGG

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Zweiter Gruppe D
    0
    Siege Zweiter Gruppe G
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    sportstudio Fußball-Dokus

    Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026

    WM-Qualifikation und Testspiele

    Mehr