Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Zweiter Gruppe D gegen Zweiter Gruppe G
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Spannung bei der WM 2026: Zweiter Gruppe D spielt gegen Zweiter Gruppe G in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 03.07.2026 um 20 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Fr, 03.07., 20:00 Uhr
Dallas
Zweiter Gr. D
ZGD
-:-
Zweiter Gr. G
ZGG
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Zweiter Gruppe D
- 0
- Siege Zweiter Gruppe G
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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