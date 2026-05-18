Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Tunesien gegen Niederlande

27.05.2026 | 12:28 |

Spannung bei der WM 2026: Tunesien spielt gegen Niederlande in Kansas City (Kansas-City-Stadion). Anpfiff ist am 26.06.2026 um 1 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.