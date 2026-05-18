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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Tunesien gegen Niederlande

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Tunesien gegen Niederlande

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Spannung bei der WM 2026: Tunesien spielt gegen Niederlande in Kansas City (Kansas-City-Stadion). Anpfiff ist am 26.06.2026 um 1 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

WM-Gruppe F - Vorschau

Kaum klare Favoriten, dafür vier Teams auf Augenhöhe: Gruppe F könnte bei der Fußball-WM 2026 zur spannendsten und unberechenbarsten Vorrundengruppe werden.

08.05.2026 | 1:42 min
Fr, 26.06., 01:00 Uhr
Kansas City
Tunesien
TUN
Tunesien
-:-
Niederlande
Niederlande
NED

Liveticker

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Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    3
    Siege Tunesien
    0
    Siege Niederlande
    1
    Unentschieden
    2
    Torverhältnis
    3 : 7
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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