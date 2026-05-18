Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Südkorea gegen Tschechien
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Spannung bei der WM 2026: Südkorea spielt gegen Tschechien in Guadalajara (Guadalajara-Stadion). Anpfiff ist am 12.06.2026 um 04:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Fr, 12.06., 04:00 Uhr
Guadalajara
Südkorea
KOR
-:-
Tschechien
CZE
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 3
- Siege Südkorea
- 1
- Siege Tschechien
- 1
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 4 : 8
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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