Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina
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Spannung bei der WM 2026: Schweiz spielt gegen Bosnien-Herzegowina in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 18.06.2026 um 21:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Do, 18.06., 21:00 Uhr
Los Angeles
Schweiz
SUI
-:-
Bosnien-H.
BIH
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 1
- Siege Schweiz
- 0
- Siege Bosnien-Herzegowina
- 1
- Torverhältnis
- 0 : 2
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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