Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Schweden gegen Tunesien
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Spannung bei der WM 2026: Schweden spielt gegen Tunesien in Monterrey (Monterrey-Stadion). Anpfiff ist am 15.06.2026 um 04:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mo, 15.06., 04:00 Uhr
Monterrey
Schweden
SWE
-:-
Tunesien
TUN
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 4
- Siege Schweden
- 2
- Siege Tunesien
- 1
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 3 : 2
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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