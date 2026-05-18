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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Schweden gegen Tunesien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Schweden gegen Tunesien

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Spannung bei der WM 2026: Schweden spielt gegen Tunesien in Monterrey (Monterrey-Stadion). Anpfiff ist am 15.06.2026 um 04:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Mo, 15.06., 04:00 Uhr
Monterrey
Schweden
SWE
Schweden
-:-
Tunesien
Tunesien
TUN

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    4
    Siege Schweden
    2
    Siege Tunesien
    1
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    3 : 2
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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    Fußball-WM: Spiele im Liveticker