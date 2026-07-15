11′ Die Three Lions laufen aber sehr früh und wollen die Albiceleste so in dieser unruhigen Anfangsphase verunsichern.

10′ Nach dem umkämpften Beginn mit vielen Zweikämpfen und Fouls beruhigen die Argentinier das Match kurz mit etwas mehr Ballkontrolle in der eigenen Hälfte.

8′ Nein! Der Ball fliegt hoch auf die linke Sechzehner-Seite, wo Simeone und Stones sich gegenseitig festhalten und umwerfen. Der Schiri lässt richtigerweise laufen, da beide klammern.

7′ Auf der gegenüberliegenden Seite probiert es auch Rogers mit einem Durchbruch und sichert den Three Lions die erste Ecke. Rice übernimmt - wird's gefährlich?

5′ Jetzt wird's auch mal sportlich! Spence startet auf der linken Seite ein Solo und schüttelt zwei Argentinier locker ab. Kurz vor dem Sechzehner-Eingang stoppt schließlich Molina den Engländer.

3′ Die Emotionen kochen schon beim ersten Foul hoch! Enzo Fernández läuft in Elliot Anderson und schlägt dem Engländer beim Tackling-Versuch mit dem Arm gegen den Hinterkopf. Der Schiri verzichtet auf Gelb, muss danach aber gleich mal eine Rudelbildung auflösen...

2′ Auf den Rängen sind die Argentinier total überlegen. Rund 20.000-30.000 Fans sind mit nach Atlanta gereist und machen aus dem Halbfinale eine blau-weiß-blaue Party.

1′ Der Ball rollt! Schiri Ismail Elfath aus dem Gastgeberland pfeift an und Messi stößt an. Die Argentinier spielen in blauen Trikots, England in weiß.

1′ Spielbeginn

Ein Vorgeschmack auf ein besonders heißes Duell? Jetzt geht's los!

Hier ist Feuer drin! Die argeninischen Fans singen so laut, dass die englishe Nationalhymne kaum zu hören ist. Die englischen Fans revanchieren sich und buhen bei Hymne für Messi und Co. !

Schon vor dem Anpfiff ist die besondere Atmosphäre spürbar: Es geht um den Einzug ins WM-Finale! Während die TV-Kameras Weltstars wie David Beckham und Mick Jagger auf den Tribünen zeigen, liefern sich die Fans beider Mannschaften bereits die ersten Gesangsduelle.

England profitiert in der K.o-Runde vor allem von der großen individuellen Klasse seiner Stars Jude Bellingham und Harry Kane. Im Sechzehntelfinale gegen die DR Kongo mühten sich die Three Lions zunächst dank Kane zu einem späten 2:1-Sieg nach Rückstand. Beim 3:2-Sieg gegen Mit-Gastgeber Mexiko übernahm dann Bellinghnam mit einem Doppelpack die Hauptrolle, wobei Kane per Elfmeter für die Vorentscheidung sorgte. Im Halbfinale gegen Norwegen drehte zuletzt wieder Bellingam auf und führte England mit zwei Treffern zu einem 2:1-Sieg nach Verlängerung.

Beide Mannschaften standen in der K.o-Runde bereits mehrfach vor dem Aus, brachten das nötige Ergebnis schlussendlich aber ins Ziel. Argentinien besiegte Außenseiter Kapverden knapp mit 3:2 nach Verlängerung, drehte gegen Ägypten in letzter Minute einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg und bezwang die Schweiz schließlich im Viertelfinale ebenfalls in der Verlängerung mit 3:1.

England-Coach Tuchel wechselt nach dem Halbfinale sogar dreimal: Rechtsverteidiger Jamce kehrt nach Oberschenkelverletzung zurück und bildet mit Abwehr-Kollege Spence die neue Außenverteidigung der Three Lions. Dazu startet auf dem rechten Flügel Rogers. Konsa, O’Reilly und Madueke müssen indes auf die Bank.

Schauen wir zunächst auf die Aufstellungen, bei denen beide Trainer etwas überraschen. Argentiniens Trainer Scaloni nimmt auf der rechten Seite Stammspieler De Paul aus der Startelf und ersetzt ihn durch Simeone, der bisher nur zu einem Einsatz in der Gruppenphase kam.

Spanien steht bereits im Finale, heute wollen England und Argentinien nachziehen – wer spielt am Sonntag in New Jersey um den WM-Titel? Argentinien hofft auf die nächste Sternstunde von Lionel Messi, der die Albiceleste nach dem Triumph in Katar vor vier Jahren erneut ins Endspiel führen will. Die englischen Fans sangen zuletzt gemeinsam mit ihrer Mannschaft die Klassiker „Wonderwall“ und „Football's Coming Home“. Setzt sich der Lauf der Three Lions fort, könnten die Songtitel für Trainer Thomas Tuchel kaum passender sein...