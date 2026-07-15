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WM 2026 im Liveticker: England gegen Argentinien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: England gegen Argentinien

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Spannung bei der WM 2026: England spielt im Halbfinale gegen Argentinien in Atlanta (Atlanta-Stadion). Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
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Mi, 15.07., 21:00 Uhr
Atlanta
Das Erste
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England
ENG
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Argentinien
Argentinien
ARG
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Liveticker

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11′
21:11
Die Three Lions laufen aber sehr früh und wollen die Albiceleste so in dieser unruhigen Anfangsphase verunsichern.
10′
21:10
Nach dem umkämpften Beginn mit vielen Zweikämpfen und Fouls beruhigen die Argentinier das Match kurz mit etwas mehr Ballkontrolle in der eigenen Hälfte.
8′
21:08
Nein! Der Ball fliegt hoch auf die linke Sechzehner-Seite, wo Simeone und Stones sich gegenseitig festhalten und umwerfen. Der Schiri lässt richtigerweise laufen, da beide klammern.
7′
21:07
Auf der gegenüberliegenden Seite probiert es auch Rogers mit einem Durchbruch und sichert den Three Lions die erste Ecke. Rice übernimmt - wird's gefährlich?
5′
21:06
Jetzt wird's auch mal sportlich! Spence startet auf der linken Seite ein Solo und schüttelt zwei Argentinier locker ab. Kurz vor dem Sechzehner-Eingang stoppt schließlich Molina den Engländer.
3′
21:04
Die Emotionen kochen schon beim ersten Foul hoch! Enzo Fernández läuft in Elliot Anderson und schlägt dem Engländer beim Tackling-Versuch mit dem Arm gegen den Hinterkopf. Der Schiri verzichtet auf Gelb, muss danach aber gleich mal eine Rudelbildung auflösen...
2′
21:02
Auf den Rängen sind die Argentinier total überlegen. Rund 20.000-30.000 Fans sind mit nach Atlanta gereist und machen aus dem Halbfinale eine blau-weiß-blaue Party.
1′
21:01
Der Ball rollt! Schiri Ismail Elfath aus dem Gastgeberland pfeift an und Messi stößt an. Die Argentinier spielen in blauen Trikots, England in weiß.
1′
21:00
Spielbeginn
20:57
Ein Vorgeschmack auf ein besonders heißes Duell? Jetzt geht's los!
20:55
Hier ist Feuer drin! Die argeninischen Fans singen so laut, dass die englishe Nationalhymne kaum zu hören ist. Die englischen Fans revanchieren sich und buhen bei Hymne für Messi und Co. !
20:48
Schon vor dem Anpfiff ist die besondere Atmosphäre spürbar: Es geht um den Einzug ins WM-Finale! Während die TV-Kameras Weltstars wie David Beckham und Mick Jagger auf den Tribünen zeigen, liefern sich die Fans beider Mannschaften bereits die ersten Gesangsduelle.
20:40
England profitiert in der K.o-Runde vor allem von der großen individuellen Klasse seiner Stars Jude Bellingham und Harry Kane. Im Sechzehntelfinale gegen die DR Kongo mühten sich die Three Lions zunächst dank Kane zu einem späten 2:1-Sieg nach Rückstand. Beim 3:2-Sieg gegen Mit-Gastgeber Mexiko übernahm dann Bellinghnam mit einem Doppelpack die Hauptrolle, wobei Kane per Elfmeter für die Vorentscheidung sorgte. Im Halbfinale gegen Norwegen drehte zuletzt wieder Bellingam auf und führte England mit zwei Treffern zu einem 2:1-Sieg nach Verlängerung.
20:28
Beide Mannschaften standen in der K.o-Runde bereits mehrfach vor dem Aus, brachten das nötige Ergebnis schlussendlich aber ins Ziel. Argentinien besiegte Außenseiter Kapverden knapp mit 3:2 nach Verlängerung, drehte gegen Ägypten in letzter Minute einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg und bezwang die Schweiz schließlich im Viertelfinale ebenfalls in der Verlängerung mit 3:1.
20:18
England-Coach Tuchel wechselt nach dem Halbfinale sogar dreimal: Rechtsverteidiger Jamce kehrt nach Oberschenkelverletzung zurück und bildet mit Abwehr-Kollege Spence die neue Außenverteidigung der Three Lions. Dazu startet auf dem rechten Flügel Rogers. Konsa, O’Reilly und Madueke müssen indes auf die Bank.
20:10
Schauen wir zunächst auf die Aufstellungen, bei denen beide Trainer etwas überraschen. Argentiniens Trainer Scaloni nimmt auf der rechten Seite Stammspieler De Paul aus der Startelf und ersetzt ihn durch Simeone, der bisher nur zu einem Einsatz in der Gruppenphase kam.
20:03
Spanien steht bereits im Finale, heute wollen England und Argentinien nachziehen – wer spielt am Sonntag in New Jersey um den WM-Titel? Argentinien hofft auf die nächste Sternstunde von Lionel Messi, der die Albiceleste nach dem Triumph in Katar vor vier Jahren erneut ins Endspiel führen will. Die englischen Fans sangen zuletzt gemeinsam mit ihrer Mannschaft die Klassiker „Wonderwall“ und „Football's Coming Home“. Setzt sich der Lauf der Three Lions fort, könnten die Songtitel für Trainer Thomas Tuchel kaum passender sein...
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Halbfinale zwischen England und Argentinien! Zum sechsten Mal in ihrer WM-Geschichte und 40 Jahre nach dem legendären Tor Maradonas mit der "Hand Gottes" treffen die beiden Teams wieder aufeinander.

Aufstellung

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Aufstellung

1
Pickford
24
James
5
Stones
6
Guéhi
25
Spence
4
Rice
8
Anderson
17
Rogers
10
Bellingham
18
Gordon
9
Kane
23
Martínez
26
Molina
13
Romero
6
Martínez
3
Tagliafico
17
Simeone
5
Paredes
20
Mac Allister
24
Fernández
10
Messi
9
Alvarez
England
Ersatzbank
13
Henderson
23
Trafford
15
Burn
12
Chalobah
2
Konsa
3
O'Reilly
21
Eze
14
Henderson
16
Mainoo
20
Madueke
11
Rashford
7
Saka
22
Toney
19
Watkins
Trainer
Tuchel
Argentinien
Ersatzbank
1
Musso
12
Rulli
8
Barco
25
Medina
4
Montiel
19
Otamendi
2
Senesi
7
De Paul
11
Lo Celso
18
Nico Paz
14
Palacios
16
Almada
15
González
21
López
22
Martínez
Trainer
Scaloni

England
England

1
Jordan Pickford
5
John Stones
6
Marc Guéhi
24
Reece James
25
Djed Spence
4
Declan Rice
8
Elliot Anderson
10
Jude Bellingham
17
Morgan Rogers
9
Harry Kane
18
Anthony Gordon

Argentinien
Argentinien

23
Emiliano Martínez
3
Nicolás Tagliafico
6
Lisandro Martínez
13
Cristian Romero
26
Nahuel Molina
5
Leandro Paredes
20
Alexis Mac Allister
24
Enzo Fernández
9
Julián Alvarez
10
Lionel Messi
17
Giuliano Simeone

Reservespieler

13
Dean Henderson
23
James Trafford
15
Dan Burn
12
Trevoh Chalobah
2
Ezri Konsa
3
Nico O'Reilly
21
Eberechi Eze
14
Jordan Henderson
16
Kobbie Mainoo
20
Noni Madueke
11
Marcus Rashford
7
Bukayo Saka
22
Ivan Toney
19
Ollie Watkins

Reservespieler

1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
8
Valentín Barco
25
Facundo Medina
4
Gonzalo Montiel
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
7
Rodrigo De Paul
11
Giovani Lo Celso
18
Nico Paz
14
Exequiel Palacios
16
Thiago Almada
15
Nicolás González
21
José Manuel López
22
Lautaro Martínez

Statistik

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    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    14
    Siege England
    6
    Siege Argentinien
    2
    Unentschieden
    6
    Torverhältnis
    21 : 15
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
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