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Fußball WM 2026: Gruppe B - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe B

In Gruppe B treffen Bosnien-Herzegowina, Kanada, Katar und die Schweiz bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe B im Überblick.

Fußball-WM live: Gruppe B

  1. FIFA-WM-Pokal
    Livestream

    Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe B: Kanada - Katar

  2. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026
    Livestream

    Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe B: Katar - Schweiz

Spiele der Gruppe B im Liveticker

  1. mit Video1:39
    Im Liveticker: Kanada gegen Bosnien-Herzegowina
    12.06.26 | 21 Uhr
    Fußball-WM 2026
  2. mit Video1:39
    Im Liveticker: Katar gegen Schweiz
    13.06.26 | 21 Uhr
    Fußball-WM 2026
  3. mit Video1:39
    Im Liveticker: Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina
    18.06.26 | 21 Uhr
    Fußball-WM 2026
  4. mit Video1:39
    Im Liveticker: Kanada gegen Katar
    19.06.26 | 0 Uhr
    Fußball-WM 2026
  5. mit Video1:39
    Im Liveticker: Schweiz gegen Kanada
    24.06.26 | 21 Uhr
    Fußball-WM 2026
  6. mit Video1:39
    Im Liveticker: Bosnien-Herzegowina gegen Katar
    24.06.26 | 21 Uhr
    Fußball-WM 2026
sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

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