Fußball WM 2026: Gruppe B - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe B
In Gruppe B treffen Bosnien-Herzegowina, Kanada, Katar und die Schweiz bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe B im Überblick.
Fußball-WM live: Gruppe B
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Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe B: Kanada - Katar
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Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe B: Katar - Schweiz
Spiele der Gruppe B im Liveticker
- mit Video1:39Im Liveticker: Kanada gegen Bosnien-Herzegowina12.06.26 | 21 UhrFußball-WM 2026
- mit Video1:39Im Liveticker: Katar gegen Schweiz13.06.26 | 21 UhrFußball-WM 2026
- mit Video1:39Im Liveticker: Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina18.06.26 | 21 UhrFußball-WM 2026
- mit Video1:39Im Liveticker: Kanada gegen Katar19.06.26 | 0 UhrFußball-WM 2026
- mit Video1:39Im Liveticker: Schweiz gegen Kanada24.06.26 | 21 UhrFußball-WM 2026
- mit Video1:39Im Liveticker: Bosnien-Herzegowina gegen Katar24.06.26 | 21 UhrFußball-WM 2026