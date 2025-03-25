Fußball WM 2026: Gruppe E - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe E

In Gruppe E treffen Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe E im Überblick.